السفارة السعودية بالكويت تستحدث خدمة جديدة.. تعرف عليها

عند حالة الضرورة
أعلنت السفارة السعودية في الكويت، اليوم السبت، عن استحداث خدمة التواصل المباشر مع مكتب السفير، في حالة الضرورة.
وذكرت السفارة، عبر تويتر، أنه حرصًا على المتابعة المستمرة والتواصل المباشر، يسر السفارة أن تعلن للمواطنين الكرام عن استحداث خدمة التواصل المباشر مع مكتب السفير (إذا اقتضت الحاجة)؛ وذلك عن طريق خدمة رسائل الواتساب، على رقم: (+96550851111).
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