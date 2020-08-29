«التعليم»: خصصنا 23 قناة فضائية تعليمية لبث الدروس للطلاب عن بعد

توفر المواد الدراسية إلكترونيًّا عبر «عين»

أوضحت وزارة التعليم أنها وفَّرت 23 قناة فضائية تعليمية لبث الدروس للطلاب والطالبات للدراسة عن بُعد. وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي، إن القنوات الفضائية التعليمية تُعد بدائل للمنصات الإلكترونية، لافتةً إلى أن منصة عين توفر المواد الدراسية إلكترونيًّا بعد انتهاء الدرس. وأضافت وزارة التعليم أن دور أولياء أمور الطلاب مهم لنجاح العملية التعليمية افتراضيًّا.

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