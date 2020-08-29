«الغذاء والدواء»: ضبط ١١٢٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة بجدة

كشفت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن ضبط نحو ١١٢٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة في جدة.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء، قد رصدت قبل يومين، مستودعات ومراكز توزيع أغذية بالمنطقة الشرقية غير مرخصة، ولا تُطبِّق الاشتراطات الصحية، وتحتفظ بمنتجات منتهية الصلاحية، ونتيجةً للجولات الرقابية عليها، تم ضبط ٢٥٠ طنًّا من المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.