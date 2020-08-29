تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع
كشفت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن ضبط نحو ١١٢٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة في جدة.
وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.
وكانت هيئة الغذاء والدواء، قد رصدت قبل يومين، مستودعات ومراكز توزيع أغذية بالمنطقة الشرقية غير مرخصة، ولا تُطبِّق الاشتراطات الصحية، وتحتفظ بمنتجات منتهية الصلاحية، ونتيجةً للجولات الرقابية عليها، تم ضبط ٢٥٠ طنًّا من المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء»: ضبط ١١٢٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.