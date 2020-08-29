رصد 2600 مخالفة تجارية خلال شهر أغسطس.. وإتلاف أكثر من 6400 كجم مواد غذائية فاسدة

في جولات تفتيشية لأمانة عسير..
أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها أكثر من 6400 كجم من المواد الغذائية الفاسدة خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن الجهود الرقابية على أسواق المنطقة.
وأوضح المدير العام للرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن «الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين».
وأكد الغاوي، أنه خلال الحملة تم إتلاف 6.418 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى تسجيل 2.629 مخالفة على منشآت تجارية، وذلك بعد أكثر من 14.254 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال شهر أغسطس.
وأشار الغاوي، إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.
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