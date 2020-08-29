«التعليم» توضح إمكانية العودة إلى الدراسة في المدارس

أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، أن جميع خيارات العودة للدراسة في المدارس مطروحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم، اليوم السبت، ردًّا على التساؤلات حول العودة للانتظام في الدراسة بالمدارس.

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بدورها، أوضحت المديرة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتورة مها السليمان، خلال المؤتمر، أنه ستكون هناك غرف افتراضية فردية لمعلمي التربية الخاصة ليتمكنوا من توصيل المعلومة للطالب بحضور أولياء الأمور، ولمتابعة الخطط التربوية الفردية، وكذلك الخدمات المساندة للطلاب بشكل فردي، بالتعاون مع الأسرة للتقليل من الفاقد التعليمي.

وأشارت إلى أن الوزارة ستوفر 3 قنوات فضائية تعليمية خاصة لطلاب التربية الخاصة.

يُشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت تخصيص 23 قناة فضائية تعليمية لبث الدروس للطلاب والطالبات للدراسة عن بعد، تمثل كل قناة من هذه القنوات فصلًا دراسيًّا من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، منوهةً أن القنوات الفضائية التعليمية بدائل للمنصات الإلكترونية، فضلًا عن قيام منصة عين بتوفير المواد الدراسية إلكترونيًّا بعد انتهاء الدرس مباشرةً.