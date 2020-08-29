إعلان الفائزين بجائزة عمار بنسختها الاستثنائية لمواجهة كورونا



أنهت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة مراحل النسخة الاستثنائية من جائزة عمار لدعم المبدعين في مواجهة كورونا بحفلها الختامي الذي أقامته عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك لإعلان الفائزين بالمسابقة التي تقدم لها أكثر من 12 ألف مشترك تم تصفيتهم على عدة مراحل حتى وصلت لـ30 متسابقا لتقوم لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عمار بوقس، أحمد الشقيري، قصي خضر، حبيب الحبيب، دارين البايض) باختيار 20 متسابقا ثم 10 متسابقين ليتنافس 6 متأهلين على المراكز الثلاث الأولى. وشرف الحفل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بكلمة أصر من خلالها على المشاركة لدعم كافة المنتسبين للجمعية الاستثنائية قائلا: "أنا حقا أعتبر الدكتور عمار ومن هم مثله من ذوي الإعاقة هم من تجاوزوا مرحلة التقاعس إلى مرحلة الإنجاز والإعجاز، وأنا أرى كل يوم في حياتي أناسا ليس لديهم إعاقات وهؤلاء هم ذوو الإعاقة لضعف عزيمتهم وإرادتهم وتقاعسهم عن خدمة مجتمعهم ووطنهم، لذلك دوماً أقول عن ذوي الإعاقة إنهم أصحاب قدرات فائقة. ومن ثم أعلن وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث حصل الموهوب مجدي مروان على المركز الثالث بقيمة 15 ألف ريال والمركز الثاني عبده سك بـ 25 ألف ريال والمركز الأول عادل الحارثي بـ 50 ألف ريال بما مجموعه 90 ألف ريال مباركاً للفائزين، متمنياً حظا أوفر لكل من لم يحالفه الحظ على أمل التوفيق في الجائزة العام القادم.

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