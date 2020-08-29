أمير المدينة يرعى منتدى مداك

برعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ينطلق منتدى مداك للتعليم 2020 الذي تنظمه أكاديمية مداك في المدينة المنورة تحت شعار "المعلم.. أساس التعليم" خلال الفترة من 6 - 8 أكتوبر القادم، ويهدف المنتدى إلى بناء منظومة للتطوير المهني والارتقاء النوعي بالمعلم والقيادة التعليمية وذلك من خلال العمل المشترك مع وزارة التعليم وإبراز أهمية تهيئة البيئة التعليمية وتلبية الاحتياجات المدرسية لتحفيز الوصول لمجتمع مهني تعليمي. من جانبها أشارت المشرف العام على المنتدى مدير معهد مداك فاطمة الهوساوي إلى أن المنتدى يحرص على تسخير التقنية والسبل الممكنة لإطلاق إبداع المعلمين والثقة بهم لجعل الشغف هو أساس وظيفة المعلم، موضحة أن المنتدى يأتي ضمن رسالة مداك لتقديم تعليم عالمي يبدأ بمعرفة النفس ويمتد فيقدر الآخرون ويفهم العالم، فضلا عن تنمية مفكرين مستقلين معتدلين مبدعين وقادة يُحدثون أثرًا في العالم، ومؤكدة أن "مداك" تولي مبادئ التعلم الحديث الذي يركز على المتعلم اهتماما متزايدا من خلال إثراء عقل المتعلم بالمعارف والمفاهيم، وإثراء سلوكه بالقيم الإنسانية العظيمة.



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