السعودية اليوم / رئيس وساطة دولة جنوب السودان يلتقي برئيس بعثة اليوناميد



الخرطوم 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

التقى رئيس وساطة دولة جنوب السودان مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك اليوم برئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور "يوناميد" جيرمايا مامابولو الذي يزور جنوب السودان حاليا.

وبحثا خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالتوقيع المبدئي على اتفاق السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية والحاجة إلى إشراك المجتمع الدولي لتوفير الموارد المالية لتنفيذ اتفاق السلام النهائي.

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19:46ت م

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