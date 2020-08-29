السعودية اليوم / الجزائر تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن عدد الإصابات ارتفع إلى 43781 إصابة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى1491 حالة بعد تسجيل 8 وفيات.

وأضاف أنه سُجّلت 281 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 30717 حالة شفاء.

// انتهى //

19:45ت م

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الجزائر 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن عدد الإصابات ارتفع إلى 43781 إصابة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى1491 حالة بعد تسجيل 8 وفيات.وأضاف أنه سُجّلت 281 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 30717 حالة شفاء.// انتهى //19:45ت م0092

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