السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على متهمين اثنين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن // للصحف//



بريدة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على متهمين اثنين ، (مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ، في العقد الثالث والرابع من العمر ) ، تورطا بانتحال صفة رجلي أمن ، وسلب مبلغ 81770 ريالاً من أحد المقيمين ، ووثائق ثبوتية وجهازي هاتفٍ جوال ، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ 12060 ريالاً ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

// للصحف // // انتهى //

19:37ت م

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