السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل اللواء العتيبي



الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أول أمس , اللواء سفر بن منيف العتيبي وذلك عقب استقبال سمو أمير منطقة الرياض له بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض.

وتمنى معاليه للواء العتيبي التوفيق والسداد فيما كلف به ، كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات وفق توجيه سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .

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19:25ت م

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