

دكار 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

وقعت السنغال واليابان اليوم اتفاقية تعاون تمنح اليابان بموجبها معدات طبية إلى السنغال بقيمة 500 مليون ين ياباني، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الياباني للسنغال.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية أن هذه المنحة التي وُقّع عليها تهدف إلى دعم جهود حكومة السنغال في إطار مكافحتها لفيروس

وأضافت أن هذا الدعم يشمل توريد معدات طبية ومواد متعلقة باستخدام المعدات الطبية وصيانتها، وتقديم معدات ومستلزمات ضرورية للمؤسسات الصحية المعنية، علاوة على توفير الخدمات اللازمة للنقل والحصول على هذه المنتجات والتدريب على استخدامها وصيانة المعدات الطبية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة.

// انتهى //

18:18ت م

0080



دكار 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسوقعت السنغال واليابان اليوم اتفاقية تعاون تمنح اليابان بموجبها معدات طبية إلى السنغال بقيمة 500 مليون ين ياباني، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الياباني للسنغال.وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية أن هذه المنحة التي وُقّع عليها تهدف إلى دعم جهود حكومة السنغال في إطار مكافحتها لفيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ 19 " .وأضافت أن هذا الدعم يشمل توريد معدات طبية ومواد متعلقة باستخدام المعدات الطبية وصيانتها، وتقديم معدات ومستلزمات ضرورية للمؤسسات الصحية المعنية، علاوة على توفير الخدمات اللازمة للنقل والحصول على هذه المنتجات والتدريب على استخدامها وصيانة المعدات الطبية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة.// انتهى //18:18ت م0080

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السنغال واليابان توقعان اتفاقية تعاون لمنح معدات طبية لداكار بقيمة 500 مليون ين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.