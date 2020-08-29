السعودية اليوم / وزير الدفاع الأمريكي يلتقي بنظيره الياباني



واشنطن 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم في غوام بوزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وأوضح البنتاغون في بيان له اليوم أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول رؤية البلدين المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

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18:18ت م

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