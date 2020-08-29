السعودية اليوم / الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و 19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.

// انتهى //

18:18ت م

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عمّان 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و 19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.// انتهى //18:18ت م0078

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