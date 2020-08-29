شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تلتقي بطلبتها المستجدين افتراضياً للتعريف بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

تُنظم جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ملتقى الطلبة المستجدين لعام 1442هـ تحت شعار "قادة الغد"، الذي يُعقد افتراضيًّا عبر الاتصال المرئي خلال الفترة من 12-14 محرم الجاري، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن الملتقى يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات المستجدين بالتخصصات العلمية والسنة الأولى المشتركة، كما يقدم شرحًا مفصّلا عن خدمات جهات الجامعة وكلياتها وإداراتها المختلفة التي تقدمها للطالب وتسهم في تعريفه بواجباته وحقوقه خلال مسيرته التعليمية في الجامعة.

Advertisements

وأفاد الدكتور عمر سنبل أن الجامعة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى استعراض البرامج التي تطلقها العمادة عبر وحداتها ووكالاتها المختلفة، إضافة إلى تعزيز مهارة الاتصال والتعلُّم بالتدريب ومشاركة جهات الجامعة في تفعيل أنشطتها المتنوعة، لتطوير مهارات الطلاب والطالبات وصقل مواهبهم وإمكانياتهم المعرفية.

من جانبه أكَّد وكيل العمادة للأنشطة والتدريب الطلابي الدكتور ياسر الحازمي حرص الجامعة على تقديم الملتقى بطريقة تفاعليَّة ومسارات مُيسَّرة للطلبة عبر المنصَّة الإلكترونيَّة وُزِّعتْ على 4 أجنحة متنوعة، خُصِّصَ الأول منها للجهات المساندة التي تخدم الطالب، والآخر للكليات الأكاديمية، وحُدِّد المسار الثالث لعمادة شؤون الطلاب وبرامجها، والمسار الرابع للأندية الطلابية البالغ عددها 50 ناديًا، وطرق الالتحاق بها.

بدورها، أضافت وكيلة العمادة للأنشطة والتدريب الطلابي الدكتورة نهلاء حريري أن الملتقى يتضمن لقاءات مباشرة مع ممثلي الكليّات وجهات الجامعة؛ لتمكين الطلاب والطالبات من طرح استفساراتهم والاستفادة من المعلومات المقدمة لهم، حاثَّةً الطلبة المستجدين على التفاعل مع برامج المنصَّة ومحاولة جمع النقاط لضمان الدخول في المسابقة التي أعدتها العمادة لتوفير بيئة تنافسية بين الطلبة أثناء الملتقى والحصول على جوائز تشجيعية وتحفيزية.