المبعوث الأممي إلى سوريا: حتى الآن لم يتم العمل على دستور جديد للبلاد المزيد

أكد جير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا، أنه لم يتم العمل على كتابة دستور جديد للبلاد حتى الآن.

وقال بيدرسن في تصريحات، السبت، إنه لم نحدد موعدا بعد للجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية.

وحذر في الوقت نفسه، من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا في شمال شرقي سوريا.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، الأسبوع الماضي، هجوماً بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا وأسفر عن مقتل جنرال وإصابة عسكريين آخرين بحروح.