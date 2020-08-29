2020-08-29

ضبط 14 من مخالفي أنظمة الصيد في محميتين ملكيتين بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضبطت قوات الأمن البيئي اليوم السبت، عددًا من مخالفي أنظمة الصيد في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبدالعزيز الملكيتين في الرياض.

وبحسب ما ذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها بموقع تويتر، تم ضبط 14 مخالفًا لأنظمة الصيد و10 بنادق هوائية و2146 طلقة و50 طائرًا تم اصطياده بالمحميتين في الرياض.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي: إنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين والإحالة إلى الجهات المختصة.

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