محمد بن مسعود - الدمام - "عسيري" يحتفل بزواجه من كريمة "المشعلي"





الكلمات المفتاحية احتفل علي مريع علي آل المناخرة عسيري، بزواجه من كريمة أحمد حسن المشعلي، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهنئة له بالزواج، متمنين له دوام التوفيق، وأن يرزقه الله -عز وجل- الذرية الصالحة. Advertisements 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 06:52 PM "عسيري" يحتفل بزواجه من كريمة "المشعلي" "عسيري" يحتفل بزواجه من كريمة "المشعلي" احتفل علي مريع علي آل المناخرة عسيري، بزواجه من كريمة أحمد حسن المشعلي، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهنئة له بالزواج، متمنين له دوام التوفيق، وأن يرزقه الله -عز وجل- الذرية الصالحة. الكلمات المفتاحية ، "عسيري" يحتفل بزواجه من كريمة "المشعلي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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