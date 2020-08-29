محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و384 والوفيات 279 حالة أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة. 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 06:27 PM Advertisements إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و384 والوفيات 279 حالة كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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