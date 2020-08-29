، آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين؛ جراء انفجار المرفأ المروّع، الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً في مقتل 188 شخصاً، بحسب آخر الاحصاءات الرسمية التي أعلنت، اليوم السبت.
وأوضح مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد، خلال مؤتمر صحفي، أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم: ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين ومصري.
وأضاف أن عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، في حصيلة جديدة، أن الانفجار أودى بحياة 188 شخصاً، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.
وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي أعلنت أنه نجم عن كميات هائلة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات، ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.
آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-29
لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين؛ جراء انفجار المرفأ المروّع، الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً في مقتل 188 شخصاً، بحسب آخر الاحصاءات الرسمية التي أعلنت، اليوم السبت.
وأوضح مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد، خلال مؤتمر صحفي، أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم: ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين ومصري.
وأضاف أن عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، في حصيلة جديدة، أن الانفجار أودى بحياة 188 شخصاً، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.
وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي أعلنت أنه نجم عن كميات هائلة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات، ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
06:26 PM
عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور عليهم
لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين؛ جراء انفجار المرفأ المروّع، الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً في مقتل 188 شخصاً، بحسب آخر الاحصاءات الرسمية التي أعلنت، اليوم السبت.
وأوضح مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد، خلال مؤتمر صحفي، أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم: ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين ومصري.
وأضاف أن عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، في حصيلة جديدة، أن الانفجار أودى بحياة 188 شخصاً، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.
وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي أعلنت أنه نجم عن كميات هائلة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات، ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.
، آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.