ينظم منتدى الخبرة السعودي الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان (التعليم عن بعد بين ضرورة التباعد وهاجس الفقد العلمي وضبط رسوم التعليم الأهلي)، وذلك ضمن إطار البرامج الأسبوعية التي ينظمها المنتدى.
ويشارك في الندوة الدكتور خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التعليم سابقًا، والكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، ويديرها الإعلامي محمد الشريف، وذلك من خلال برنامج زوم (ZOOM) الساعة 9 مساءً وستنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.
عبر برنامج (ZOOM).. ندوة عن التعليم عن بعد تناقش ضرورة التباعد ورسوم التعليم الأهليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-29
ينظم منتدى الخبرة السعودي الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان (التعليم عن بعد بين ضرورة التباعد وهاجس الفقد العلمي وضبط رسوم التعليم الأهلي)، وذلك ضمن إطار البرامج الأسبوعية التي ينظمها المنتدى.
ويشارك في الندوة الدكتور خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التعليم سابقًا، والكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، ويديرها الإعلامي محمد الشريف، وذلك من خلال برنامج زوم (ZOOM) الساعة 9 مساءً وستنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
05:37 PM
ينظمها منتدى الخبرة السعودي.. الثلاثاء المقبل
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ينظم منتدى الخبرة السعودي الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان (التعليم عن بعد بين ضرورة التباعد وهاجس الفقد العلمي وضبط رسوم التعليم الأهلي)، وذلك ضمن إطار البرامج الأسبوعية التي ينظمها المنتدى.
ويشارك في الندوة الدكتور خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التعليم سابقًا، والكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، ويديرها الإعلامي محمد الشريف، وذلك من خلال برنامج زوم (ZOOM) الساعة 9 مساءً وستنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.
، عبر برنامج (ZOOM).. ندوة عن التعليم عن بعد تناقش ضرورة التباعد ورسوم التعليم الأهلي ،
المصدر : الخليج 365
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