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لماذا يتم إلزام الطلاب بلبس الزي المدرسي قبل دخول منصة مدرستي؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
حث وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ الطلاب والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد بضرورة لبس الطالب للزي المدرسي قبل الدخول إلى منصة مدرستي .
وأوضح أن منصة مدرستي سوف تحاكي الفصول في المدارس الاعتيادية افتراضيًا عن بعد، بجانب تجهيز الطاولة والكرسي وأن يعمل الطالب الحركات الرياضية ويردد النشيد الوطني حتى يشعر وكأنه في المدرسية.
وأضاف وزير التعليم أن حضور المعلمين والمعلمات والطلاب إلزامي، مضيفًا أن سبب تحديد بدء الدراسية للصفوف الأولية عند الساعة الثالثة مساءً لضمان وجود أحد أفراد الأسرة للمتابعة.
ما هي منصة مدرستي ؟
هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.
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