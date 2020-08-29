محمد بن مسعود - الدمام - ينظمها منتدى الخبرة السعودي.. الثلاثاء المقبل ينظم منتدى الخبرة السعودي الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان (التعليم عن بعد بين ضرورة التباعد وهاجس الفقد العلمي وضبط رسوم التعليم الأهلي)، وذلك ضمن إطار البرامج الأسبوعية التي ينظمها المنتدى.

ويشارك في الندوة الدكتور خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التعليم سابقًا، والكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، ويديرها الإعلامي محمد الشريف، وذلك من خلال برنامج زوم (ZOOM) الساعة 9 مساءً وستنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 05:37 PM ينظمها منتدى الخبرة السعودي.. الثلاثاء المقبل Advertisements عبر برنامج (ZOOM).. ندوة عن التعليم عن بعد تناقش ضرورة التباعد ورسوم التعليم الأهلي عبر برنامج (ZOOM).. ندوة عن التعليم عن بعد تناقش ضرورة التباعد ورسوم التعليم الأهلي ينظم منتدى الخبرة السعودي الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان (التعليم عن بعد بين ضرورة التباعد وهاجس الفقد العلمي وضبط رسوم التعليم الأهلي)، وذلك ضمن إطار البرامج الأسبوعية التي ينظمها المنتدى.

ويشارك في الندوة الدكتور خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التعليم سابقًا، والكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، ويديرها الإعلامي محمد الشريف، وذلك من خلال برنامج زوم (ZOOM) الساعة 9 مساءً وستنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب. الكلمات المفتاحية

، عبر برنامج (ZOOM).. ندوة عن التعليم عن بعد تناقش ضرورة التباعد ورسوم التعليم الأهلي ،

المصدر : الخليج 365

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