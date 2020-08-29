، بعد أن عصف بجنوب أمريكا.. "لورا" يقتل 14 ويقطع الكهرباء عن 800 ألف ،

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قُتل 14 شخصًا على الأقل أثناء ضرب الإعصار لورا مناطق في ولايتي لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة، لكن الأضرار التي تسبب بها جاءت أقل مما كان متوقعًا، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).
وذكر حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز، في مؤتمر صحافي، أن ولايته نجت من اجتياح كارثي كان يُخشى أن تُمنى به.
وقال: "تكبدنا أضرارًا جسيمة، وآلاف السكان اضطربت حياتهم".
وأودى الإعصار بحياة عشرة أشخاص على الأقل في لويزيانا وأربعة في تكساس المجاورة، وتوفي ثمانية من هؤلاء الـ 14 بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون المنبعث من المولدات المحمولة التي تم تشغيلها في الداخل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وفي لويزيانا، قُتل أربعة أشخاص بسبب تساقط الأشجار على منازلهم وغرق شخص بعد أن جرف الإعصار قاربه.
وانقطع التيار الكهربائي عما يقرب من 800 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.
واندلع حريق في مصنع للمنتجات الكيماوية تصاعد منه عمود من الدخان فوق سطح الماء، مما اضطر السكان إلى البقاء في منازلهم.
ولدى مروره عبر البحر الكاريبي، تسبب الإعصار لورا بهطول أمطار شديدة الغزارة على مدى أسبوع تقريبًا في هايتي وجمهورية الدومينيكان اللتين تتقاسمان جزيرة هيسبانيولا، وقتلت العاصفة 31 شخصًا على الأقل في هايتي وأربعة في جمهورية الدومينيكان.
وخفِّض تصنيف لورا إلى عاصفة استوائية بعد ظهر الخميس الماضي، لكنها اشتدت قبل أن تصل إلى البر لأميركي بقوة إعصار من الفئة 4 من 5 فجر الخميس حوالي الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في بلدة كاميرون الساحلية، بالقرب من الحدود مع تكساس، في خليج المكسيك، مع رياح عاتية سرعتها 240 كلم في الساعة.
وبحسب البيانات التي جمعها الباحث في مجال الأعاصير بجامعة كولورادو فيليب كلوتسباخ، فإن "لورا" يعد أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ أكثر من قرن ونصف.
بعد أن عصف بجنوب أمريكا.. "لورا" يقتل 14 ويقطع الكهرباء عن 800 ألفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-29
قُتل 14 شخصًا على الأقل أثناء ضرب الإعصار لورا مناطق في ولايتي لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة، لكن الأضرار التي تسبب بها جاءت أقل مما كان متوقعًا، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).
وذكر حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز، في مؤتمر صحافي، أن ولايته نجت من اجتياح كارثي كان يُخشى أن تُمنى به.
وقال: "تكبدنا أضرارًا جسيمة، وآلاف السكان اضطربت حياتهم".
وأودى الإعصار بحياة عشرة أشخاص على الأقل في لويزيانا وأربعة في تكساس المجاورة، وتوفي ثمانية من هؤلاء الـ 14 بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون المنبعث من المولدات المحمولة التي تم تشغيلها في الداخل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وفي لويزيانا، قُتل أربعة أشخاص بسبب تساقط الأشجار على منازلهم وغرق شخص بعد أن جرف الإعصار قاربه.
وانقطع التيار الكهربائي عما يقرب من 800 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.
واندلع حريق في مصنع للمنتجات الكيماوية تصاعد منه عمود من الدخان فوق سطح الماء، مما اضطر السكان إلى البقاء في منازلهم.
ولدى مروره عبر البحر الكاريبي، تسبب الإعصار لورا بهطول أمطار شديدة الغزارة على مدى أسبوع تقريبًا في هايتي وجمهورية الدومينيكان اللتين تتقاسمان جزيرة هيسبانيولا، وقتلت العاصفة 31 شخصًا على الأقل في هايتي وأربعة في جمهورية الدومينيكان.
وخفِّض تصنيف لورا إلى عاصفة استوائية بعد ظهر الخميس الماضي، لكنها اشتدت قبل أن تصل إلى البر لأميركي بقوة إعصار من الفئة 4 من 5 فجر الخميس حوالي الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في بلدة كاميرون الساحلية، بالقرب من الحدود مع تكساس، في خليج المكسيك، مع رياح عاتية سرعتها 240 كلم في الساعة.
وبحسب البيانات التي جمعها الباحث في مجال الأعاصير بجامعة كولورادو فيليب كلوتسباخ، فإن "لورا" يعد أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ أكثر من قرن ونصف.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
04:35 PM
أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ أكثر من قرن ونصف
قُتل 14 شخصًا على الأقل أثناء ضرب الإعصار لورا مناطق في ولايتي لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة، لكن الأضرار التي تسبب بها جاءت أقل مما كان متوقعًا، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).
وذكر حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز، في مؤتمر صحافي، أن ولايته نجت من اجتياح كارثي كان يُخشى أن تُمنى به.
وقال: "تكبدنا أضرارًا جسيمة، وآلاف السكان اضطربت حياتهم".
وأودى الإعصار بحياة عشرة أشخاص على الأقل في لويزيانا وأربعة في تكساس المجاورة، وتوفي ثمانية من هؤلاء الـ 14 بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون المنبعث من المولدات المحمولة التي تم تشغيلها في الداخل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وفي لويزيانا، قُتل أربعة أشخاص بسبب تساقط الأشجار على منازلهم وغرق شخص بعد أن جرف الإعصار قاربه.
وانقطع التيار الكهربائي عما يقرب من 800 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.
واندلع حريق في مصنع للمنتجات الكيماوية تصاعد منه عمود من الدخان فوق سطح الماء، مما اضطر السكان إلى البقاء في منازلهم.
ولدى مروره عبر البحر الكاريبي، تسبب الإعصار لورا بهطول أمطار شديدة الغزارة على مدى أسبوع تقريبًا في هايتي وجمهورية الدومينيكان اللتين تتقاسمان جزيرة هيسبانيولا، وقتلت العاصفة 31 شخصًا على الأقل في هايتي وأربعة في جمهورية الدومينيكان.
وخفِّض تصنيف لورا إلى عاصفة استوائية بعد ظهر الخميس الماضي، لكنها اشتدت قبل أن تصل إلى البر لأميركي بقوة إعصار من الفئة 4 من 5 فجر الخميس حوالي الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في بلدة كاميرون الساحلية، بالقرب من الحدود مع تكساس، في خليج المكسيك، مع رياح عاتية سرعتها 240 كلم في الساعة.
وبحسب البيانات التي جمعها الباحث في مجال الأعاصير بجامعة كولورادو فيليب كلوتسباخ، فإن "لورا" يعد أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ أكثر من قرن ونصف.
، بعد أن عصف بجنوب أمريكا.. "لورا" يقتل 14 ويقطع الكهرباء عن 800 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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