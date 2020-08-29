- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نشر التقني طارق الجاسر مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب"، يوضح فيه كيفية استخدام كمبيوتر واحد لستة أشخاص في الوقت نفسه، من خلال برنامج (Aster)، حيث يمكن عن طريق هذا البرنامج استخدام كمبيوتر واحد وتشتري (كيبورد) و(ماوس) فقط.
وأضاف: أنه "يمكنك أن تشبك هذا الكمبيوتر على التلفزيون أو من الممكن شراء شاشة، ويكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة من أبنائك يستخدمون كمبيوتر واحد بنفس الوقت".
وقال "الجاسر": "إذا أنت غير قادر على شراء كمبيوترين لأبنائك تستطيع استخدام كمبيوتر واحد لشخصين أو ثلاثة أو حتى ستة أشخاص، فقط تحتاج (HDMI) ولوحة مفاتيح لكل طالب و(ماوس) وشاشة صغيرة أو ممكن تستخدم التلفاز في البيت".
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 05:19 PM
يغني عن شراء أكثر من جهاز للأبناء
نشر التقني طارق الجاسر مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب"، يوضح فيه كيفية استخدام كمبيوتر واحد لستة أشخاص في الوقت نفسه، من خلال برنامج (Aster)، حيث يمكن عن طريق هذا البرنامج استخدام كمبيوتر واحد وتشتري (كيبورد) و(ماوس) فقط.
وأضاف: أنه "يمكنك أن تشبك هذا الكمبيوتر على التلفزيون أو من الممكن شراء شاشة، ويكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة من أبنائك يستخدمون كمبيوتر واحد بنفس الوقت".
وقال "الجاسر": "إذا أنت غير قادر على شراء كمبيوترين لأبنائك تستطيع استخدام كمبيوتر واحد لشخصين أو ثلاثة أو حتى ستة أشخاص، فقط تحتاج (HDMI) ولوحة مفاتيح لكل طالب و(ماوس) وشاشة صغيرة أو ممكن تستخدم التلفاز في البيت".
، تعرّف.. كيف يمكن لكمبيوتر واحد تعليم 6 أشخاص بالوقت نفسه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف.. كيف يمكن لكمبيوتر واحد تعليم 6 أشخاص بالوقت نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.