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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا (9) جرائم.
وقال "الكريديس": تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة و إيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها .
وأضاف: التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية و مخالفات مرورية، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 04:52 PM
ارتكبوا 9 جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح الأبيض
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا (9) جرائم.
وقال "الكريديس": تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة و إيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها .
وأضاف: التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية و مخالفات مرورية، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي مكون من 4 أشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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