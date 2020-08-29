شكرا لمتابعة خبر عن شاهد... لحظة جريان السيول في وادي شهدان بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):شهدت جازان، اليوم السبت، والأيام الماضية هطول الامطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.
ووثق مواطن لحظة جريان المياه في وادي شهدان غرب هروب في منطقة جازان وسط حالة من هدوء الطبيعة.
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