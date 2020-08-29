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شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
ولفتت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 -٤٠ كم/ساعة في البحر الأحمر بينما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة.
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