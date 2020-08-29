شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، عن ضبط كميات من الأعلاف المخالفة. كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، عن ضبط كميات من الأعلاف المخالفة. وبلغ عدد الكميات التى تم ضبطها 112200 كجم مخزنة لدى عدد من المصانع . Advertisements وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.

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