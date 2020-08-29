شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: القنوات الفضائية التعليمية بدائل للمنصات الإلكترونية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، أن القنوات الفضائية التعليمية بدائل للمنصات الإلكترونية، مضيفة أنه تم تخصيص غرف افتراضية فردية لمعلمي التربية الخاصة.

ولفتت الوزارة إلى وجود أكثر من قناة فضائية تعليمية لبث الدروس للطلاب والطالبات، لافتا إلى أن عدد هذه القنوات يصل إلى 23 قناة.

ومن جهته، أكد مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم أنه تم تخصيص غرف افتراضية فردية لمعلمي التربية الخاصة ليتمكنوا من توصيل المعلومة للطالب بحضور أولاء الأمور.