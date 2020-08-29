شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إصدار تصريح تنظيم فعالية ترفيهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، خطوات إصدار تصريح تنظيم فعالية ترفيهية من بوابة الترفيه خلال 30 يومًا.
وتتمثل الخطوات في: تقديم الطلب، موافقة مبدئية، استكمال الطلبات، ودراسة الطلب، وأخيرًا إصدار التصريح.
وأنشئت بوابة الترفيه لتقدم تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة العامة للترفيه التي تعد الجهة المشرعة لهذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، بالتعاون مع مختلف الجهات.
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