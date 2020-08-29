شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إعلامي يروي ملابسات اكتشاف حالة اشتباه بـ"كورونا" على متن السفينة "الكروز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح الإعلامي محمد سلامة ، أحد ركاب السفينة السياحية “الكروز”، ملابسات اكتشاف حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة.

وكان المسؤولون عن رحلة السفينة الكروز "سيلفر سبيريت"، التى انطلقت يوم الخميس الماضي، من ميناء الملك عبدالله، رصدت حالة اشتباه بالفيروس، الأمر الذى دفعهم لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعقيم وسلامة الركاب، وإلزام جميع الركاب بالبقاء داخل أجنحتهم.

وذكر الإعلامي أن أحد الركاب شعر فجأة بالتعب، وبعد فحصه اشتبهوا في إصابته بالفيروس إلا أن إصابته لم تتأكد بعد، مضيفاً أن السفينة عادت إلى ميناء الملك عبدالله، مؤكداً أن إجراءات الأمن والسلامة كانت صارمة في السفينة.