شكرا لمتابعة خبر عن مكة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعد تسجيل ٦٩ حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 987 حالة إصابة جديدة، و1038 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 288441 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 27 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3840 حالة وفاة.