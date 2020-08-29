شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أسرار غريبة حول بئر الخنبرة التي شهدت كارثة قبل 70 عام وعلاقتها بالجان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):كشف الباحث عبد الله الأفغاني أسرار مثيرة حول قصة بئر " الخنبرة " التي شهدت كارثة مؤلمة قبل 70 عاماً ولا زالت متداولة حتى الآن .
وأكد الباحث أن هناك عدد كبير من الروايات والأساطير حول حادث بئر الخنبرة التي فاقت شهرة هذا المكان عندما لقى ثلاثة شبان حتفهم داخل البئرعندما كانوا يسقون مواشيهم .
وأضاف أن أحدهم ألقى شئ في البئر مازحاً فنزل شاب للعثور عليها ولكنه فقد الوعي فتبعه شاب آخر لينقذه فأصابه ما أصاب الأول فقام الثالث بإحضار أفراد قبيلته لإسعافهم ، وقام هو بالنزول للبئر لأنه كان المتسبب في الحادثة فلقي نفس مصير الشابين .
وتابع الباحث أن الحادث الغريب فسره البعض بأنه تحرك لأحد البراكين داخل هذه البئر مما جعل انبعاث الغازات السامة ، وفسرها آخرون بوجود جان ولا زالت البئر مهجورة، وفقاً للإخبارية .
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