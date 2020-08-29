غرفة الرياض تطلق مبادرة «كوني معهم» لتمكين الموظفات من الخروج المبكر

أطلقت غرفة الرياض مبادرة «كوني معهم» وذلك بالسماح لموظفات الغرفة من الخروج المبكر من العمل لتمكينهم من التواجد من أبنائهن طلاب المرحلة الأولية خلال الدراسة عن بعد.

وقالت الغرفة في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: «مع العودة للمدارس وحرصًا من غرفة الرياض على تمكين الأسر من الاهتمام بأبنائهم في المرحلة الأولية فقد أطلقت مبادرة «كوني معهم» لتمكين موظفات الغرفة من الخروج من العمل (الساعة 1 ظهرًا) والعمل عن بُعد حتى انتهاء ساعات الدوام لتمكينهم من التواجد مع أبنائهن ليساهم في إعداد جيل يبني مستقبل الوطن».

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