الصحة: تسجيل 987 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 27 حالة

تعافي 1038 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 313911 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 288441 حالة، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3840 حالة.
وكانت وزارة الصحة أوضحت –في وقت سابق- الإجراءات الواجب اتباعها في حال تطور حالة المصاب بفيروس كورونا المستجد، حيث نصحت المصاب الذي تطورت حالته الصحية واشتدت عليه الأعراض بالاتصال برقم (937) لمعرفة التوجيه المناسب، مضيفة أنه إذا كان الوضع الإسعافي مثل ضيق شديد في التنفس فإنه يجب الاتصال بالهلال الأحمر.
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