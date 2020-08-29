تعليم الطائف تطلق خدمة جديدة لإرشاد الطلبة وأولياء الأمور

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي عن بُعد
تطلق إدارة التعليم بالطائف، يوم غدٍ الأحد، خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخِدْمات الإرشادية، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.
وذكرت إدارة تعليم الطائف، أنَّ الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري هو تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من يوم غد (أيام الأحد والاثنين والثلاثاء) للطلاب وأولياء أمورهم.
وأشارت إلى أنَّ الفترة الصباحية تبدأ من الساعة (9 - 12) ظهرًا، فيما تتمثل الفترة المسائية من ( 5 - 7 ) مساءً.
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