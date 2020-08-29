تعليم الطائف تطلق خدمة جديدة لإرشاد الطلبة وأولياء الأمور

تطلق إدارة التعليم بالطائف، يوم غدٍ الأحد، خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخِدْمات الإرشادية، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.

وذكرت إدارة تعليم الطائف، أنَّ الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري هو تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من يوم غد (أيام الأحد والاثنين والثلاثاء) للطلاب وأولياء أمورهم.

Advertisements

وأشارت إلى أنَّ الفترة الصباحية تبدأ من الساعة (9 - 12) ظهرًا، فيما تتمثل الفترة المسائية من ( 5 - 7 ) مساءً.

اقرأ أيضًا:

غدًا.. 6 ملايين طالب وطالبة يعودون للدراسة عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي»

«دارة الملك عبدالعزيز» تطور مناهج الدراسات الاجتماعية لـ9 صفوف دراسية