الملحقية الثقافية بأستراليا تعلن عن آخر رحلة لعودة المبتعثين وتحدد الموعد

فحص كورونا شرط لصعود الطائرة
أعلنت الملحقية الثقافية في أستراليا، عن آخر رحلة للعودة إلى السعودية، للطلبة والطالبات المبتعثين.
وذكرت الملحقية –عبر حسابها على تويتر- «الخريجين والخريجات والمبتعثين ومرافقيهم الكرام، تفيدكم الملحقية أنه تمَّ تنسيق رحلة عودة (أخيرة ونهائية) وذلك يوم الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠م».
وتابعت الملحقية الثقافية: «وعليه نهيب بالجميع بسرعة التقدم بالطلبات والتواصل مع مركز رعاية المبتعثين بالخطوط السعودية لإجراء الحجوزات».
وأشارت إلى أنه يجب على جميع الخريجين سرعة التقدم بطلب (انهاء دراسة) وطلب (تذكرة) بحيث تتمكن الملحقية من استمرار الصرف عليهم إلى حين مغادرتهم أستراليا في تاريخ ٣ سبتمبر والذي يعدّ (آخر رحلة) لعودة الخريجين إلى المملكة وكذلك (آخر تاريخ) لاستمرار الصرف على الخريجين.
وأوضحت الملحقية أنّه يجب على جميع المتقدمين للسفر إحضار ما يثبت النتيجة (سلبية) لاختبار الكشف عن كورونا (PCR) للتمكُّن من صعود الطائرة حسب أنظمة وقوانين الخطوط الناقلة، مع ضرورة ظهور نتيجة الاختبار أربعة أيام قبل الرحلة بحد أقصى.
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