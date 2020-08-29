عقب انتشار المقطع بمواقع التواصل

أعلن المررو السعودي القبض على قائد مركبة كبيرة «شاحنة» وإحالته إلى الهيئة المرورية؛ بسبب حاوية غير مثبتة بشكل جيد. ووجه المرور –عبر تويتر- الشكر للمبلغين عن المخالفة، قائلًا: «شكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة واحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يسعدنا اهتمامكم». Advertisements ونشر مغردون فيديو لشاحنة كبيرة وهى تحمل حاوية غير مثبتة بشكل جيد مما يعرض حياة الناس والمركبات للخطر، وطالبوا بمعاقبة قائدها. اقرأ أيضًا: المرور يعلن حصيلة المركبات المخالفة بالوقوف في أماكن ذوي الإعاقة

بالفيديو.. المرور يتفاعل مع مواطن وثَّق تجاوز شاحنات بجازان

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور يتفاعل مع فيديو «الشاحنة» ويلقي القبض على قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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