عودة موظفي القطاع العام للعمل «دون بصمة حضور وانصراف».. الأحد

العمل عن بُعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
يعود، غدًا الأحد، موظفو القطاع العام بكامل طاقتهم لممارسة أعمالهم، وسط إجراءات احترازية ووقايئة، مشددة بسبب جائحة كورونا.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت في 22 أغسطس الجاري، تعميمًا، بعودة جميع موظفي القطاع العام إلى أعمالهم؛ وذلك بدءًا من الأحد 30 أغسطس 2020م.
التعميم الوزاري تضمن إجراءات احترازية منها:
ـ استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة، وفق نظام «الحضور المرن».
ـ ألا تزيد نسبة العاملين «عن بُعد» في المؤسسات الحكومية عن 25%، وأن تتيح لهم الجهات الحكومية أداء مهامهم.
ـ استمرار الفئات الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بفيروس كورونا «أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن» في العمل «عن بعد»
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