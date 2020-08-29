للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن 57 جولة رقابية على المنشآت الصحية في الأسبوع الأول للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «Covid-19»، وذلك من خلال ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما تمَّ رصد مخالفتين تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتؤكّد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
اقرأ أيضًا
صحة حفر الباطن تنفذ 2092 زيارة رقابية للتأكد من تطبيق «إجراءات كورونا»
4258 مستفيدًا من عيادات «تطمن» بحفر الباطن
كانت هذه تفاصيل خبر صحة حفر الباطن تنفذ 57 جولة رقابية على المنشآت الصحية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.