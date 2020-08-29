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صحة حفر الباطن تنفذ 57 جولة رقابية على المنشآت الصحية خلال أسبوع

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للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية

نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن 57 جولة رقابية على المنشآت الصحية في الأسبوع الأول للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد «Covid-19»، وذلك من خلال ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما تمَّ رصد مخالفتين تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتؤكّد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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