السعودية اليوم / المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية يعقد غدًا اجتماعاته التحضيرية للدورة (106)



القاهرة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدًا الأحد اجتماعاته التحضيرية لأعمال الدورة (106) المقررة على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل افتراضيًا (عن بُعد) برئاسة دولة الكويت.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم: إن الاجتماعات التحضيرية ستبدأ باجتماع اللجنة الاجتماعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة وإعداد الملف الاجتماعي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الملف الاجتماعي يتضمن خمسة بنود رئيسة.

من جانبه أوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له اليوم أن اللجنة الاقتصادية ستجتمع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة الكويت افتراضيًا لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مشروع جدول أعمال اللجنة الاقتصادية يتضمن سبعة بنود رئيسة.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوي كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل لمراجعة مشروع جدول الأعمال ومشاريع التوصيات التي رفعتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل برئاسة دولة الكويت.

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