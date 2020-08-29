

أبها 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها أكثر من 6400 كجم من المواد الغذائية الفاسدة خلال شهر أغسطس الجاري ، وذلك ضمن الجهود الرقابية على أسواق المنطقة.

وأوضح المدير العام للرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مؤكداً أنه أُتلف خلال الحملة 6.418 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى تسجيل 2.629 مخالفة على منشآت تجارية، وذلك بعد أكثر من 14.254 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال شهر أغسطس .

وأشار إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

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15:26ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها ترصد 2600 مخالفة تجارية خلال شهر أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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