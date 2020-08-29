السعودية اليوم / العراق يسجل 3834 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق 3834 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 77 وفاة جديدة, ليصل إجمالي الوَفَيَات إلى 6891 وفاة, فيما تم تسجيل 4146 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 169020 حالة.

// انتهى //

15:22ت م

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بغداد 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجل العراق 3834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية, مما رفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 227446 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 77 وفاة جديدة, ليصل إجمالي الوَفَيَات إلى 6891 وفاة, فيما تم تسجيل 4146 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 169020 حالة.// انتهى //15:22ت م0053

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