السعودية اليوم / لجنة التعديات بالشبحة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية



أملج 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

أزالت لجنة التعديات بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج أمس ، تعديات بقرية حضر التابعة لمركز الشبحة بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 28 ألف متر مربع .

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت غرفًا و أحواشًا وهناجر ، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلمت الأراضي لبلدية الشبحة .

وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .

// انتهى //

14:26ت م

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