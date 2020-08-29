شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكبوا 9 جرائم سلب المركبات والان نبدء بالتفاصيل

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا (9) جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة و إيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها . وأوضح الكريديس أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية و مخالفات مرورية ، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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