شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: القنوات الفضائية التعليمية بدائل للمنصات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة التعليم بأنها وفرت 23 قناة فضائية تعليمية لبث الدروس للطلاب والطالبات للدراسة عن بعد. وقالت في مؤتمر صحفي عبر قناة الإخبارية: القنوات الفضائية التعليمية بدائل للمنصات الإلكترونية، ومنصة عين توفر المواد الدراسية إلكترونيا بعد انتهاء الدرس. واضافت أن دور أولياء أمور الطلاب مهم لنجاح العملية التعليمية افتراضيا.

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