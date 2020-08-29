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تسجيل أقل من 1000 إصابة بـ كورونا منذ 5 أشهر ونسبة التعافي 92%
تعافي 1038 حالة جديدة وإجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 288441
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة والحالات النشطة كما أعلنت عن تعافي (1038) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (288441) حالات.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل أقل من 1000 إصابة بـ كورونا منذ نحو 5 أشهر وأعلنت أن نسبة التعافي ارتفعت لـ 92%.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (21630) حالة من بينها (1555) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (313911) حالة، توفي منهم (3840) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (987) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:
مكة المكرمة 69، تبوك 58، جدة 51، الرياض 48، جازان 44، حائل 37، الهفوف 35، صبيا 33، المدين المنورة 32، أبو عريش 28.
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