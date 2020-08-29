- 1/3
- 2/3
- 3/3
كاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينزلق ويقع أرضًا بينما كان يسير نحو منصة لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، أمس الجمعة.
وحسب موقع "يورو نيوز": بدا أن ترامب فقد توازنه أثناء صعوده الدرجات المؤدية إلى المنصة خلال المسيرة التي أطلق عليها اسم "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
غير أن الرئيس تدارك نفسه جيداً، واستطاع إعادة توازنه إليه، لا، بل إنه مازح مؤيّديه قائلاً: إن أرضية المنصة تشبه "حلبة للتزلج على الجليد"، مضيفاً: أنه "سيمشي على أطراف أقدامه" لتجنب المزيد من الانزلاق.
وقال ترامب إنه واثقٌ بفوزه والحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الثالث من نوفمبر 2020. الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟أيمن حسن الخليج 365 2020-08-29
كاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينزلق ويقع أرضًا بينما كان يسير نحو منصة لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، أمس الجمعة.
وحسب موقع "يورو نيوز": بدا أن ترامب فقد توازنه أثناء صعوده الدرجات المؤدية إلى المنصة خلال المسيرة التي أطلق عليها اسم "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
غير أن الرئيس تدارك نفسه جيداً، واستطاع إعادة توازنه إليه، لا، بل إنه مازح مؤيّديه قائلاً: إن أرضية المنصة تشبه "حلبة للتزلج على الجليد"، مضيفاً: أنه "سيمشي على أطراف أقدامه" لتجنب المزيد من الانزلاق.
وقال ترامب إنه واثقٌ بفوزه والحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الثالث من نوفمبر 2020.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
02:48 PM
كان يستعدّ لإلقاء كلمة في نيو هامبشاير
كاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينزلق ويقع أرضًا بينما كان يسير نحو منصة لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، أمس الجمعة.
وحسب موقع "يورو نيوز": بدا أن ترامب فقد توازنه أثناء صعوده الدرجات المؤدية إلى المنصة خلال المسيرة التي أطلق عليها اسم "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
غير أن الرئيس تدارك نفسه جيداً، واستطاع إعادة توازنه إليه، لا، بل إنه مازح مؤيّديه قائلاً: إن أرضية المنصة تشبه "حلبة للتزلج على الجليد"، مضيفاً: أنه "سيمشي على أطراف أقدامه" لتجنب المزيد من الانزلاق.
وقال ترامب إنه واثقٌ بفوزه والحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الثالث من نوفمبر 2020.
، بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.