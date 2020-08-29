شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل أقل من 1000 إصابة بكورونا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 987 إصابة بفيروس كورونا المستجد و27 وفاة، فيما تعافت 1038 حالة. واوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا ارتفعت إلى نحو 92%.

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